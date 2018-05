(ANSA) – MILANO, 17 MAG – Oltre sette chili tra hashish e marijuana nonché 186.600 euro in contanti. E’ il tesoretto trovato dalla polizia in casa di un incensurato di 27 anni che viveva in piazza Mondadori, in una zona elegante di Milano. Il giovane è stato individuato martedì scorso durante la perquisizione dell’appartamento del padre – un 57enne con precedenti – fermato poco prima dalla polizia stradale al chilometro 106 dell’A7 alla guida di un’Audi Q2 sulla quale trasportava sacchetti trasparenti contenenti 11,370 chili di marijuana e 8,150 di hashish. Gli uomini della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno eseguito la perquisizione a casa e hanno trovato il figlio di 27 anni che ha negato di avere altre abitazioni a disposizione. Ulteriori accertamenti hanno però rivelato l’esistenza di una casa in piazza Mondadori che era stata trasformata in un deposito di droga e soldi.