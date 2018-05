IMOLA (BOLOGNA). – La marcia di avvicinamento al Monte Zoncolan è costellata da giornate difficili e da un percorso che, giorno dopo giorno, diventa sempre più irto di ostacoli. Complicato, nervoso e dunque pericoloso: vi sono disseminate trappole assortite, che possono anche rivelarsi fatali. Ieri la maglia rosa Simon Yates ha evitato ogni tipo di agguato, prendendo in mano il comando delle operazioni a un chilometro e mezzo dalla fine, quando ha deciso di staccare tutti.

Oggi, fra Osimo e il circuito dell’autodromo Enzo-Dino Ferrari di Imola, il britannico, al sesto giorno da leader, sotto un diluvio autunnale più che primaverile, ha badato più che altro a difendersi, azzerando possibili pericoli per il suo trono rosa.

Sulla pista dell’autodromo, dove l’ultimo a trionfare al volante di una Formula 1 fu Michael Schumacher nel lontano 2006 e dove il primo maggio 1994 s’interruppe la favola di Ayrton Senna, ad alzare le braccia sotto il traguardo è stato un irlandese, Sam Bennett, che ha concesso il bis dopo la vittoria conquistata a Praia a Mare, in una tappa diversa solo per i risvolti climatici.

In Calabria, infatti, il meteo era stato più clemente di oggi a Imola, dove si è abbattuto un acquazzone che ha reso l’arrivo molto più complicato del previsto, costringendo i corridori a procedere con estrema attenzione e grande concentrazione. Sarebbe bastato poco per finire sull’asfalto bagnato.

Il finale, come era avvenuto a Osimo, anche oggi a Imola è stato piuttosto movimentato, ornato da scatti e allunghi scarsamente velleitari che hanno spezzato in vari tronconi il gruppo e azzerato i presupposti per ogni ipotesi di volata. Il solito belga Wellens, vincitore a Caltagirone e ieri a lungo al comando a pochi chilometri dalla fine, ha provato una fughetta per la vittoria, poi è toccato a Diego Ulissi, infine ancora a Matej Mohoric, già vittorioso a Gualdo Tadino e oggi in odore di successo, prima di essere fermato dal vento che ha reso tortuoso il suo tentativo.

L’allungo giusto, ai -500 metri, è stato quello dell’irlandese volante Sam Bennett, bravo a cogliere l’attimo e a tagliare il traguardo prima degli altri. Impeccabili il suo tempismo e la sua potenza. Bravo Bennett e bravo Yates a evitare – non senza l’apporto della ‘sua’ Mitchelton-Scott – possibili ventagli o contrattempi che potevano fargli perdere secondi preziosi.

A questo punto, tappa di domani a parte, sarà lo Zoncolan a svelare l’esatta dimensione delle ambizioni dell’inglesino pigliatutto che finora il Giro ha dimostrato di meritarlo. Il ‘Kaiser della Carnia’ sarà chiamato a pronunciarsi anche sui rivali dell’attuale maglia rosa: da Tom Dumoulin a Domenico Pozzovivo, da Thibaut Pinot a Chris Froome e forse chissà anche a Fabio Aru.

Tutti i big saranno chiamati alla prova della verità. In quota si prevede pioggia, farà freddo e magari cadrà pure qualche fiocco di neve. Sarà una prova da dentro o fuori, da tutto o niente. Un test per uomini forti. Chissà se Yates lo è veramente fino in fondo.

(dell’inviato Adolfo Fantaccini/ANSA)