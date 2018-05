(ANSA) – NEW YORK, 17 MAG – “Se la Corea del Nord di Kim Jong-un denuclearizza, allora avranno protezioni molto forti”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti. “Voglio concedere loro il beneficio del dubbio”, ha detto Trump a proposito della minaccia del regime di Pyongyang di far saltare il vertice tra Trump e Kim. “Vedremo quel che succede, se si tratta o no di una fake news”, ha aggiunto il presidente americano. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, intanto ha confermato che l’amministrazione va avanti con i suoi piani in vista del summit di Singapore il prossimo 12 giugno.