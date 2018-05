(ANSA) – ROMA, 17 MAG – Il presidente siriano Bashar al Assad ha incontrato a sorpresa in Russia Vladimir Putin: lo riferisce Interfax. Il capo del Cremlino si è congratulato “per i successi dell’Esercito siriano nella lotta ai gruppi terroristici”. Il presidente siriano, riferisce ancora Interfax, ha deciso di inviare i propria rappresentanti all’Onu per partecipare alla commissione per la Costituzione.