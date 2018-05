(ANSA) – ROMA, 17 MAG – L’interista Joao Cancelo e il laziale Nani non figurano nella lista dei 23 convocati del Portogallo per i Mondiali in Russia che vede invece presenti il napoletano Mario Rui e il milanista Andrè Silva. Il ct lusitano Fernando Santos che ha lasciato a casa anche Andrè Gomes del Barcellona e ha confermato Quaresma. Questo l’elenco dei convocati: – Portieri: Anthony Lopes (Lione), Beto (Goztepe), Rui Patrício (Sporting) – Difensori: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Josè Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ruben Dias (Benfica), Ricardo Pereira (Porto). – Centrocampisti: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mario (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca), William Carvalho (Sporting). – Attaccanti: Andrè Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas).