(ANSA) – NEW DELHI, 18 MAG – Un soldato della Forza di sicurezza delle frontiere è morto ieri nello Stato di Jammu & Kashmir, sotto amministrazione di New Delhi, per una violazione del cessate il fuoco pachistana, “non provocata” secondo le autorità indiane. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Ians. Un alto ufficiale dell’esercito indiano ha dichiarato che “una sparatoria provocata dal Pakistan ha interessato l’area di Heeranagar nella notte fra il 16 ed il 17 maggio. Essa si è interrotta ed è poi ripresa la notte scorsa con l’uccisione di un ‘jawan’ appartenente ad una forza filo-governativa”. L’agenzia indica che gli incidenti dovuti a violazioni del cessate il fuoco ed i tentativi di infiltrare la frontiera indo-pachistana si sono moltiplicati negli ultimi giorni e proprio quando il primo ministro indiano Narendra Modi giunge oggi in visita ufficiale in Kashmir.