(ANSA) – BANGKOK, 18 MAG – I raid di due giorni fa in sei proprietà immobiliari dell’ex premier malese Najib Razak hanno portato al sequestro di 72 valigie piene contanti e gioielli, oltre a 284 borsette di lusso. Lo ha specificato oggi l’agenzia di stampa nazionale Bernama, aggiungendo che il valore del sequestro non è stato ancora determinato. A Najib e la moglie Rosmah Mansor, nota e spesso criticata per il suo gusto del lusso, è stato proibito di lasciare la Malaysia, mentre le indagini sull’appropriazione indebita e il riciclaggio di denaro relativi al fondo sovrano 1MDB hanno ripreso slancio in seguito alla sconfitta elettorale del governo di Najib la settimana scorsa. Dal fondo 1MDB, creato da Najib nel 2009, sono spariti 4,5 miliardi di dollari. Di questi, circa 700 milioni sono transitati su un conto bancario personale dell’ex premier, che si è sempre difeso sostenendo che si trattasse di una donazione da un principe saudita.