(ANSA) – TORINO, 18 MAG – “C’è da fare i complimenti al Napoli per la sua stagione straordinaria. Ma non si può mettere a confronto una squadra che vince quattro scudetti e quattro Coppe Italia e che gioca due finali di Champions con un’altra che ha fatto grandissime cose ma non ha giocato neppure una finale. Chi non ci fa complimenti manca di rispetto per il lavoro degli straordinari ragazzi della Juve”. Così Massimiliano Allegri, nel fare il bilancio della stagione, entra nei commenti dopo la quarta accoppiata dei bianconeri.