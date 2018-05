ROMA. – La stampa internazionale segue gli sviluppi della situazione politica in Italia, sottolineando preoccupazione per il rischio che una deriva ‘populista’ faccia ‘deragliare’ il paese addensando ‘nubi sull’Europa’. Il britannico Economist titola che “un governo populista italiano sembra vicino, e rischioso”: “una coalizione Lega-M5s potrebbe far deragliare il Paese”, sostiene il giornale mentre, sempre in Gran Bretagna, anche l’Independent vede in una “coalizione populista italiana una nuova minaccia all’eurozona”. E segnala che “dopo una settimana di intense dispute, i leader del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord hanno concordato un programma comune” per la formazione di un governo.

“L’Italia pronta a far tremare l’Europa” è il titolo dell’articolo di apertura dell’edizione online del quotidiano economico belga L’Echo dedicato alla pubblicazione del contratto M5S-Lega. La notizia dell’accordo sul contratto campeggia anche nelle home page dei siti della televisione pubblica belga RTBF e del quotidiano francofono Le Soir, che riferisce come “il Movimento 5 Stelle oggi ha rivelato su Internet un programma di governo congiunto con la Lega per guidare l’Italia voltando le spalle all’austerità”.

In Spagna il quotidiano El Mundo, in un editoriale, afferma che per l’Unione Europea arrivano “nubi dall’Italia”. E non solo perché la coalizione tra “due partiti estremisti come la Lega Nord e il M5S difficilmente darà stabilità al paese” ma anche perché si tratta di “un’unione contro natura tra due formazioni populiste che non condividono nulla, tranne la loro fobia europea”. Il problema per l’Ue è che “non resisterebbe all’assalto di un paese così grande” come l’Italia in mano ai populisti.

Anche La Vanguardia legge il contratto di governo come una sfida diretta all’Europa. Soprattutto per i punti sottoscritti dalle parti nei quali si sottolinea la necessità di una sospensione alle sanzioni alla Russia e la rinegoziazione del trattato di Dublino, sottolineando che il Parlamento europeo è l’unica istituzione legittima a Bruxelles.

“Italia: questa nuova alleanza che preoccupa l’Europa” è invece in Francia il titolo di apertura del quotidiano Le Monde, che oggi dedica ampio spazio al nuovo contratto di governo M5S-Lega. “L’Europa – scrive – si preoccupa di questo governo che non conta più di uscire dall’euro, ma che difende un programma ritenuto ‘delirante’ da numerose capitali. I populisti italiani prevedono una cancellazione di 250 miliardi di euro di debito pubblico e oltre 100 miliardi di nuove spese”.