(ANSA) – NEW YORK, 18 MAG – Cambridge Analytica, la società che ha lavorato per la campagna di Donald Trump utilizzando i dati di oltre 50 milioni di utenti Facebook per finalità politiche, ha fatto domanda per evitare la bancarotta, appellandosi al Chapter 7 davanti a un tribunale di New York. Nei documenti presentati al tribunale di New York, secondo quanto riportato dai media Usa, la società ha menzionato un patrimonio che va da 100 mila a 500 mila dollari, e debiti compresi tra uno e 10 milioni di dollari, con non più di 49 creditori. Secondo la procedura del Chapter 7 viene solitamente nominato un fiduciario per sorvegliare la vendita delle attività del debitore, i cui proventi sono utilizzati per pagare il maggior numero possibile di creditori. Quindi la società viene chiusa, anche se un estraneo può acquistare il nome o la tecnologia.