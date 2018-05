(ANSA) – MOSCA, 18 MAG – Vladimir Putin si è detto “felice” per il fatto che la ex spia russa Serghei Skripal sia stato dismesso dall’ospedale in Gran Bretagna dove era ricoverato ma ha sottolineato che se davvero fossero state utilizzate sostanze al nervino “di tipo militare” Skripal sarebbe morto “tempo fa”.