(ANSA) – ROMA, 18 MAG – Mentre in Parlamento è ancora motivo di scontri, lo ‘ius soli’ scende in campo con la Cgil. Oggi a Roma è stata presentata la squadra che rappresenterà gli azzurri alla 20ma edizione del ‘Mundialido’, torneo di calcio per stranieri che si giocherà a Roma dal 23 maggio al 29 giugno. Di concerto con l’organizzazione Club Italia Eventi, il sindacato guidato da Susanna Camusso ha, infatti, dato vita ad una squadra multietnica destinata a lanciare palloni ma anche importanti messaggi. Il torneo, giunto alla 20ma edizione, è un progetto di mediazione culturale che sfruttando il fascino del calcio, riesce ad avvicinare, a far dialogare e convivere tra loro le diverse comunità di migranti presenti nel nostro Paese: la partecipazione al ‘Mundialido’ è riservata a squadre composte interamente da immigrati, provenienti da ogni continente. Vi prenderanno parte 24 squadre. L’Africa è il continente più rappresentato con ben nove formazioni iscritte, segue il Sud America con sei squadre.