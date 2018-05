(ANSA) – ROMA, 18 MAG – Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dato via libera a una commissione d’inchiesta che indaghi sulla gestione degli scontri da parte di Israele al confine di Gaza e sulle presunte violazioni dei diritti umani nella Striscia, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. La risoluzione, si legge sul profilo Twitter del segretariato dell’Unhrc, è stata approvata con ventinove voti a favore, due contrari e 14 astensioni. Solo Usa e Australia hanno votato contro. L’Italia non è rappresentata in questo organismo.