(ANSA) – ROMA, 18 MAG – GLi ex parlamentari si apprestano a percorrere le vie della giustizia civile contro i presidenti di Camera e Senato, contro i Questori e tutti i membri degli uffici di Presidenza, rifacendosi patrimonialmente contro di loro se dovesse passare il taglio dei vitalizi. E’ quanto emerso in una affollata Assemblea degli ex deputati ed ex senatori, durante la quale il presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, Antonelli Falomi è stato netto contro il progetto: “questa non è giustizia, è vendetta”. Nella relazione Falomi ha ribadito le ragioni del no al ricalcolo retroattivo con metodo contributivo dei vitalizi degli ex inquilini di Camera e Senato, ribadendo la disponibilità al contributo di solidarietà.