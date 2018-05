(ANSA) – ROMA, 18 MAG – È nel nome degli ‘angeli’ del passato e del presente, degli uomini e delle donne delle scorte che hanno rischiato e rischiano quotidianamente la vita per proteggere servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che quest’anno si commemora il XXVI anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Oltre 70.000 ragazze e ragazzi saranno coinvolti il prossimo 23 maggio in tutta Italia nelle iniziative di #PalermoChiamaItalia promosse dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Ricca la programmazione Rai per la Settimana della legalità, presentata oggi dal direttore Mario Orfeo. Il 23 maggio a Palermo, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, saranno a Palermo migliaia di studenti. Le celebrazioni istituzionali si terranno nell’Aula Bunker dell’Ucciardone. Oltre mille ragazzi arriveranno con la Nave della Legalità che salperà il pomeriggio del giorno prima dal porto di Civitavecchia, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.