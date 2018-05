(ANSA) – MILANO, 18 MAG – Un carabiniere di 45 anni, in servizio al reparto servizi magistratura di Milano, è stato arrestato questa mattina dai colleghi del Nas a Rozzano per possesso di numerose confezioni di nandrolone, farmaci e ricette di vario tipo. I militari del Nucleo anti sofisticazioni hanno trovato le scatole dello steroide anabolizzante in casa del militare. Il carabiniere arrestato è un appuntato di 45 anni che lavorava alla sezione che si occupa della vigilanza del Tribunale di Milano. E’ un assiduo frequentatore delle palestre e pratica da tempo body building. I militari del Nas sono arrivati a lui proprio partendo da un’indagine relativa al traffico di medicinali e sostanze dopanti all’interno delle palestre. In casa aveva circa 40 fiale di nandrolone e diverse ricette. L’appuntato è stato automaticamente sospeso dal servizio.