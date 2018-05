(ANSA) – VENEZIA, 18 MAG – In Veneto il primo gazebo della Lega a sostegno del contratto per il governo con il M5s è già stato aperto al mercato di Jesolo. I volontari hanno raccolto le firme registrando 107 sì e soli 7 no. Per il leader del Carroccio veneto Giannantonio Da Re “non ci sono dubbi su come andrà a finire da parte nostra: questi voti valgono più degli exit pool”. Da domani saranno in funzione, fin dal primo mattino, almeno 250 gazebo su tutto il territorio regionale, destinati ad aumentare nel corso della giornata e a salire di numero soprattutto domenica. “C’è da tenere presente – conclude – che in alcuni casi verranno aperti dei gazebo dove si vota per le amministrative, così i candidati, oltre a sostenere l’adesione al voto, avranno modo di incontrare i loro elettori”.