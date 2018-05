(ANSA) – AOSTA, 18 MAG – “So che per quanto riguarda l’hotel Billia la gestione pubblica fa perdite, per quanto riguarda anche il Casinò de la Vallée le stesse cose: bisogna trovare il modo di fare una gestione privata che farà utili, e non perdite, da versare alle Regione”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al teatro Giacosa di Aosta, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale del centro-destra per le elezioni regionali di domenica prossima. “In Valle d’Aosta – ha spiegato – non siamo stati nei precedenti ultimi consigli regionali. Oggi, con il risultato del 4 marzo, credo che abbiamo assolutamente la possibilità di entrare con uno, due, tre consiglieri dentro il prossimo Consiglio”. “Vedendo i conti della vostra Regione, dico – ha spiegato – che la vostra Regione ha bisogno di una riorganizzazione” che la farà “venir fuori da una situazione negativa, di sprechi, di mancanza di fondi per fare le cose che sono necessarie da fare”.(ANSA).