ROMA. – Con la vittoria per 2-0 in casa dello Spezia ed il contemporaneo pareggio del Frosinone con il Foggia il Parma ha guadagnato uno storico ritorno in serie A, insieme all’Empoli già promosso, senza passare dai playoff. Per i gialloblù è la terza promozione consecutiva dopo il fallimento e la discesa in serie D.

Alla gioia dei parmensi fa da contraltare lo sconforto del Frosinone, che doveva vincere per evitare la pericolosa coda dei playoff. La squadra ciociara contro il Foggia è invece andata sotto di un gol, è riuscita a ribaltare il risultato, ma nel finale ha subito il 2-2 dei pugliesi che non avevano nulla da chiedere al finale di campionato.

Ai playoff accedono anche Palermo, Bari, Venezia, Cittadella e Perugia.

In coda alla classifica, insieme alle già retrocesse Pro Vercelli e Ternana, scende in C il Novara, sconfitto in casa dall’Entella. Grazie a questa vittoria i liguri si sono guadagnati il diritto di disputare i playout con l’Ascoli.