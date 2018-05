Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 21 Maggio 2018

Ospiti: il Tenente Colonnello Cosimo Di Caro, comandante del Gruppo Squadroni del Reggimento Corazzieri, parla dell’unità speciale dell’ Arma dei Carabinieri; padre Marciano Morra, per ricordare, nel 50° anniversario della sua morte, Padre Pio, uno dei santi più popolari dell’Italia e fra i più venerati dalle comunità italiane di tutto il mondo; in chiusura l’intervista a Francesco Rutelli, presidente dell’Anica, L‘Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, sul futuro del cinema italiano.

Storie dal mondo.

Da Boston, l’incontro con David Thorne, ambasciatore statunitense in Italia nel corso dell’amministrazione di Barack Obama.

A Mar del Plata, per incontrare Denise Castello, un’ appassionata del cinema italiano.

• Martedì 22 Maggio 2018

Ospiti: la giornalista Antonella Andriuolo, racconta Cuba, nuova rotta dell’emigrazione italiana; Alberta Pasquero, amministratore delegato del Bioindustry Park- Silvano Fumero, un grande parco tecnologico in Piemonte, focalizzato sulla salute umana e le scienze della vita; chiude la puntata un classico senza tempo, “Tu che m’hai preso il cor”, brano interpretato dalla cantante Maria Carfora.

Storie dal mondo.

A Cuba, per conoscere Marco Gargiulo che all’Havana fa il tour operator.

Da Bucarest la giovane cantante italo – romena Francesca Lucarelli.

• Mercoledì 23 Maggio 2018

Ospiti: il professor Enzo Ciconte, docente di Storia delle mafie italiane nelle università di Pavia e di Roma Tre, ex consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e autore del libro “Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro Paese”, nel giorno in cui si celebra l’anniversario della strage mafiosa di Capaci; Elisabetta Ghetti, giovane architetta che, dopo aver lavorato in diversi studi, ha deciso di mettersi in proprio con un’idea di business molto originale: “il temporary shop”, il negozio temporaneo; in chiusura il brano, “L’immensità” interpretato dalla cantante Maria Carfora.

Storie dal mondo.

In Australia per incontrare Francesco Tonon, thailandese adottato da una coppia di veneti, che si è trasferito a Melbourne dove gestisce un bar.

Dall’Argentina, Gioia e Simone, due giovani italiani che hanno conquistato la medaglia d’argento ai campionati mondiali di tango.

Infocommunity: Nicola Forte, tributarista e collaboratore del Sole 24 Ore, parla di IMU (Imposta Municipale Unica).

• Giovedì 24 Maggio 2018

Ospiti: Francesco Falaschi, regista e sceneggiatore toscano che ha da poco diretto “Quanto basta”, il suo quarto lungometraggio uscito da poco nelle sale, commedia che affronta il delicato tema della neuro-diversità; Renato Ancorotti, imprenditore nel settore dei cosmetici, un’eccellenza del made in Italy; lo scrittore Franco Pulcini, musicologo, saggista e anche direttore editoriale del Teatro Scala, presenta “Delitto alla scala”, un giallo dove avviene un delitto perpetrato nella migliore tradizione noir.

Storie dal mondo.

In Argentina, dove lo storico Calendario Pirelli, è stato celebrato a Buenos Aires con una mostra dal titolo “Eterna Bellezza”.

• Venerdì 25 Maggio 2018

Ospiti: il sommelier Giuseppe Vaccarini, presidente dell’Associazione della Sommellerie Professionale Italiana, miglior sommelier al mondo nel 1978, che ha lavorato con grandi chef come Gualtiero Marchesi; la giornalista Vania Colasanti, scrittrice e autrice televisiva che, insieme a Rosario Sorrentino ha scritto “Grazie al cielo – vincere la paura di volare e non solo”, racconta come ha sconfitto la paura di volare, una fobia comune a molti; il professore Michele D’Andrea, storico, racconta il Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica.

Storie dal mondo.

A Bogotà, per incontrare Sergio Martin, uno chef di origine veneta che nel suo ristorante fonde la cucina italiana a quella colombiana.

A Toronto, dove si è riunita la Commissione Continentale Anglofona del CGIE con la partecipazione dei consiglieri in rappresentanza delle comunità in Australia, Canada, Stati Uniti e Sud Africa.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con: Fabio Poròli e Beatrice Palazzoni.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.15

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.15

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.15

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.15

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

BOSTON (Usa). Empatica è il software di monitoraggio fisiologico inventato da ricercatori italiani. Grazie a una collaborazione con l’MIT – Massachusetts Institute of Tecnhology, il loro braccialetto/orologio “intelligente”, da poco approvato dall’FDA, permette, tra una serie di altre cose, di monitorare in tempo reale la salute di chi soffre di epilessia e soprattutto di chiamare aiuto immediatamente in caso di crisi. L’intervista all’amministratore delegato di Empatica.

MONTREAL (Canada). L’incontro con Alessandra Loria e Lidia Della Venezia, due biologhe italiane, ricercatrici presso la rinomata Università McGill di Montreal.

Alessandra è una biologa marina specializzata in ecologia, evoluzione e conservazione della biodiversità. Dal 2013 si occupa degli effetti demografici ed evoluzionistici dell’inquinamento da metalli pesanti sullo zooplancton d’acqua dolce.

Lidia si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano. Attualmente è ricercatrice PHD con un progetto in ecologia volto alla caratterizzazione del rischio associato a specie invasive acquatiche.

BUENOS AIRES (Argentina). Oramai nelle grandi città di tutto il mondo si puo’ comprare la pizza al metro. Cos’é veramente la pizza al metro, dove e perché é nata? A Vico Equense, a 60 km da Napoli, nella antica panetteria di Gigino o’ zuzzuso dove ha avuto origine questa tradizione única che oggi é divenuta, addiruttura, un’università della pizza. Per fare la pizza al metro, oltre che la ricetta única, serve tecnica ed un forno speciale. A Buenos Aires é stato recentemente recuperato all’attività, probabilmente, uno dei più antichi e grandi forni d’Argentina.

HANOVER (Usa). Il gelato, non l’ice cream, più buono del Nord Est, secondo diverse fonti autorevoli, tra le quali figurano il Boston Globe e il famoso critico gastronomico in incognito “Phantom Gourmet”, si trova in New Hampshire. Quella di Morgan Morano, la titolare, è una passione per i dolci e per l’Italia.

TORONTO (Canada). L’artista Bruno Billio, designer che vive in Canada, illustra i suoi lavori e racconta cosa lo ha ispirato nel creare una istallazione artistica dedicata all’Italia.

MOSCA (Russia). Olga Strada, figlia del celeberrimo slavista Vittorio, ha dato un nuovo impulso all’Istituto di Cultura di Mosca, con l’inaugurazione della mostra su Antonio Ligabue.

BUCAREST (Romania). Tina Savoi è la preside della scuola italiana Aldo Moro di Bucarest. Fondata nel 1975 è una eccellenza italiana dove i bambini imparano la matematica giocando a scacchi.

MELBOURNE (Australia). Quella di Monica Tommasin è una storia in qualche modo esemplificativa dell’emigrazione di ogni epoca. Il cuore di Monica è diviso a metà e lei non sa decidere quale sia la sua vera casa: l’Italia dove è nata, oppure l’Australia, che l’ha accolta a braccia aperte.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 18 Maggio h21.30

BUENOS AIRES Venerdì 18 Maggio h22.30

SAN PAOLO Venerdì 18 Maggio h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 19 Maggio h19.30

SYDNEY Sabato 19 Maggio h21.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Venerdì 18 Maggio h23.15; Sabato 19 Maggio h11.15

CINEMA ITALIA (Film)

CENTO GIORNI A PALERMO

(Biografico, Drammatico 1984)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Giuseppe Ferrara

Interpreti: Lino Ventura, Giuliana De Sio, Lino Troisi, Stefano Satta Flores

Nei primi anni ’80 la mafia imperversa in Sicilia. Dopo l’ennesimo omicidio, lo Stato invia come prefetto a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Lino Ventura), già vittorioso sul terrorismo, perché sconfigga anche Cosa Nostra. Le buone intenzioni restano però lettera morta, dato che, in assenza di un’efficace legge antimafia, il generale non ha pieni poteri e le sue giuste richieste al Governo rimangono inascoltate. Il 3 settembre 1982, Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela (Giuliana De Sio) cadono sotto il fuoco mafioso: si concludono tragicamente i cento giorni del generale alla prefettura di Palermo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 23 Maggio h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 23 Maggio h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 23 Maggio h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 24 Maggio h17.00

SYDNEY Giovedì 24 Maggio h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 23 Maggio h20.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 21 Maggio 2018

Arte. In Campania, nella splendida tenuta sobria ed elegante della Reggia di Carditello. Situata dalle parti di Capua e piena di boschi diventa uno dei luoghi prediletti di Carlo di Borbone nel Settecento.

Territorio. Livorno, crocevia di culture, lingue e volti diversi. Il mare è la vera anima di questa città portuale cosmopolita.

Made in Italy. Tra scenari mozzafiato, alla scoperta delle eccellenze enologiche della Liguria, come il Vermentino, il Pigato e lo Sciacchetrà.

• Martedì 22 Maggio 2018

Arte. Ancora immersi nella magia della Reggia di Carditello, con la magnificenza degli affreschi di Jacob Philipp Hackert e la bellezza del tempietto in stile dorico che un tempo adornava la pista per cavalli e serviva a ospitare i musicanti.

Territorio. In una perfetta fusione di terra e acqua, attraversando i vicoli e i ponti di Sacile, in provincia di Pordenone, si possono leggere le antiche tracce medioevali e la forte testimonianza rinascimentale.

Made in Italy. Nelle Marche nel corso del tempo si è sviluppata una produzione vinicola variegata e di alto livello, facendo diventare il Verdicchio un punto di riferimento nell’export italiano.

• Mercoledì 23 Maggio 2018

Arte. Continua la scoperta del magnifico complesso borbonico della Reggia di Carditello, che ha subito nel corso degli anni saccheggi e vandalismi, recentemente restaurato dallo Stato Italiano.

Territorio. L’Umbria, una terra che non dimentica le proprie origini e che conserva le tradizionali attività rurali. Una regione di verdi colline e paesaggi spirituali con un immenso patrimonio artistico e una ricca cultura enogastronomica.

Made in Italy. Nelle Marche, tra paesaggi collinari fiabeschi, per degustare Pecorino, Verdicchio e Passerina.

• Giovedì 24 Maggio 2018

Arte. Nel cuore dell’Umbria la città di Todi risplende quale esempio di architettura medievale, antica e originale, ma anche di ricostruzione nel rispetto fedele dei canoni stilistici.

Territorio. Gole impenetrabili e improvvise pianure: è il corso del fiume Nera, che attraversa una delle più belle e selvagge valli appenniniche. Acque limpide e fredde che nella cascata delle Marmore creano uno spettacolo della natura.

Made in Italy. La Toscana è la regione italiana più famosa nel settore vitivinicolo, che rappresenta una risorsa economica, culturale e turistica per tutto il territorio italiano.

• Venerdì 25 Maggio 2018

Arte. Sembra incredibile, ma immersa nelle Alpi del Nord Italia, è possibile visitare una Nuova Gerusalemme. Si va alla scoperta di un luogo spirituale dall’impatto scenografico davvero notevole: il Sacro Monte di Varallo.

Territorio. Avocado, litchi, papaya, guava, banano e tanti altri frutti esotici nella nuova “Sicilia dei tropici”. Il clima particolarmente adatto della costa tirrenica dell’isola permette lo sviluppo e la crescita a cielo aperto di tantissime piante di tutto il mondo: l’isola si è così arricchita di nuovi sapori e colori.

Made in Italy. Grazie al successo di vini come il Brunello di Montalcino, il Chianti Classico e lo storico Vin Santo, la Toscana ha il merito di aver dato un’identità internazionale al nostro modo di produrre vino.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h14.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h13.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h14.15

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Nel cuore di Firenze, a Palazzo Corsini al Parione, a pochi passi da Ponte Vecchio, un luogo fiabesco ricco di collezioni sorprendenti.

Continua il percorso in treno alla ricerca di panorami nascosti della penisola italiana, come i paesaggi incontaminati della Sila, in Calabria, che colpiscono per il loro meraviglioso fascino e per le antiche leggende che ancora sopravvivono in queste zone.

A Rieti, a un’ora di strada da Roma, per incontrare i fratelli Serva, noti chef, che raccontano qualche segreto delle loro preziose ricette con i migliori prodotti del territorio reatino.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 19 Maggio h17.15

BUENOS AIRES Sabato 19 Maggio h18.15

SAN PAOLO Sabato 19 Maggio h18.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 19 Maggio h16.15

SYDNEY Sabato 19 Maggio h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 19 Maggio 23.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Il significato della festa di Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Risurrezione di Cristo, evento che ricorda l’effusione dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria SS.ma, i simboli e le varie raffigurazioni dello Spirito nell’iconografia sacra come il fuoco, la colomba, le varie definizioni con le quali esso viene connotato come spirito rinnovatore, di unità, di comunione e d’amore, “soffio di Dio” che dona la vita al mondo. I sette doni dello Spirito Santo che Dio effonde sui battezzati con il sacramento della Cresima e in altri momenti significativi della vita. Infine, la gloria del Bernini nella Basilica di San Pietro con le reliquie dei primi secoli e lo Spirito Santo fonte di unità, vita e guida della Chiesa universale.

Al centro la S. Messa di Pentecoste presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro e la preghiera del Regina Coeli, l’ultimo prima della ripresa della preghiera dell’Angelus.

La puntata come sempre è arricchita da collegamenti con i telespettatori, da una carrellata dei momenti più significativi dell’attività del Papa della settimana e alcuni servizi tra i quali la festa di Nostra Signora dell’Evangelizzazione di Lima e la Festa di Santa Rita.

Tra gli ospiti: Don Matteo Moretti, docente alla Pontificia Università Urbaniana di Roma; Don Pasquale Fabio Coppola, missionario fidei donum in Ecuador, Leisbert Antonio Moreno Guillen, organista cattedrale di Portoviejo, Ecuador.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 20 Maggio h03.45

BUENOS AIRES Domenica 20 Maggio h04.45

SAN PAOLO Domenica 20 Maggio h04.45

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 20 Maggio h15.45

SYDNEY Domenica 20 Maggio h17.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 20 Maggio h09.45

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita NAPOLI – CROTONE e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 20 Maggio h11.15

BUENOS AIRES Domenica 20 Maggio h12.15

SAN PAOLO Domenica 20 Maggio h12.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 20 Maggio h23.15

SYDNEY Lunedì 21 Maggio h01.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 20 Maggio h17.15

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partite LAZIO – INTER e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 20 Maggio h14.30

BUENOS AIRES Domenica 20 Maggio h15.30

SAN PAOLO Domenica 20 Maggio h15.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 21 Maggio h02.30

SYDNEY Lunedì 21 Maggio h04.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 20 Maggio h20.30

►LA PARTITA DI ADDIO DI ANDREA PIRLO

Un attacco atomico scenderà in campo per ‘La Notte del Maestro’, la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo che si disputerà a San Siro. Una rosa di campioni con le presenze eccellenti di Andriy Shevchenko, Ronaldo e Ronaldinho: fuoriclasse assoluti che hanno segnato un’epoca e vincitori complessivamente di quattro Palloni d’Oro. A loro si aggiungeranno altri ex compagni di squadra di Pirlo: Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Nicola Ventola e Christian Vieri. Parteciperanno anche gli Azzurri campioni del Mondo nel 2006: Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Luca Toni, Vincenzo Iaquinta, Alberto Gilardino e Filippo Inzaghi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Lunedì 21 Maggio h14.30

BUENOS AIRES Lunedì 21 Maggio h15.30

SAN PAOLO Lunedì 21 Maggio h15.30

Rai Italia 2 (Australia)

PECHINO/PERTH Martedì 22 Maggio h02.30

SYDNEY Martedì 22 Maggio h04.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 21 Maggio h20.30