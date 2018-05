(ANSA) – ROMA, 19 MAG – All’AT&T Byron Nelson, torneo del PGA Tour di golf, Marc Leishman a metà gara mantiene il comando della classifica con 127 (61 66, -15), tallonato dall’americano Aaron Wise, 2/o (-14) a una sola lunghezza dall’australiano. Terza piazza per un altro statunitense, Brian Gay (-13). Quarta per Jimmy Walker, Erik Axley e Kevin Na (-11). Chiude la Top 10, tra gli altri, anche l’australiano Adam Scott (7/o a -10). A Dallas (Texas) grandi exploit per Jordan Spieth e Hideki Matsuyama. Il n.3 e il n.9 al mondo sono passati in 20/a posizione (-7) rimontandone rispettivamente 37 e 100. L’americano ha messo a segno un parziale di 66 (-5) grazie ad 8 birdie macchiati da 3 bogey. Mentre il giapponese ne ha imbucati 8 senza commettere alcun errore all’interno di un round super. Niente da fare per Ernie Els e Sergio Garcia. Per lo spagnolo è arrivata l’ennesima eliminazione della stagione. (ANSA).