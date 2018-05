(ANSA) – TORINO, 19 MAG – Nel giorno della festa scudetto, sono oltre 80.000 gli articoli contraffatti a marchio Juventus sequestrati dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato i titolari di due aziende. Maglie, magneti, cuscini destinati ai festeggiamenti bianconeri. Le indagini, condotte dai Baschi Verdi del Gruppo Torino e coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo Piemontese, hanno interessato due aziende del Torinese di stampaggi e articoli da regalo. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche 20 macchinari industriali, apparati informatici impiegati per la produzione degli articoli contraffatti, 60.000 imballi oltre a file e cliché relativi ai marchi registrati per un valore di oltre 770mila euro. Le accuse, per i due denunciati, sono di contraffazione, frode in commercio, ricettazione.(ANSA).