(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di Motogp con il tempo di 1’31″619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda (1’31″774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1’31″810). Quarto tempo per la Yamaha del team satellite Tech3 guidata da Zarco che chiude con un distacco di +0.247 da Vinales. Al quinto posto c’è invece la prima Ducati, quella di Andrea Dovizioso (+0.317), davanti al compagno di squadra Lorenzo (+0.362). Settimo tempo per un’altra Ducati: c’è Miller del team Pramac (+0.445). Sorprendente Rabat, che riesce a qualificarsi per il Q2 strappando il 9/o tempo. Si qualifica anche Iannone con il 10/o tempo. Dovrà invece passare dal Q1 Dani Pedrosa che ha chiuso le terze libere con il 16/o tempo.