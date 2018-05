(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Il futuro di Alisson? Sono sereno, Monchi e De Sanctis lo possono sostituire alla grande quindi il problema non si pone… Al di là delle battute, sappiamo tutti che nel calcio non c’è mai nulla di definitivo, però per quello che mi è stato detto e per le sensazioni che ho sono convinto che Alisson rimarrà alla Roma. Ne sarei felice sia per il suo percorso di crescita sia per quello della squadra”. Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell’ultima giornata di campionato che i giallorossi giocheranno sul campo del Sassuolo. Proprio il portiere brasiliano però non prenderà parte alla trasferta: “Non sarà convocato per un fastidio muscolare”. Riguardo alla partita, poi, Di Francesco è chiaro: “Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions, ma non ancora il terzo posto. E non sarà facile ottenerlo contro un Sassuolo davvero in salute, che nelle ultime dieci giornate ha perso una sola volta. I miei devono avere il desiderio di fare una partita importante”.