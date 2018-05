(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Come ormai da tradizione fin dal 2011, il finale di stagione coincide con la consegna del premio nazionale ‘Enzo Bearzot’. Archiviato il campionato, lunedì sarà già tempo di bilanci con la cerimonia di assegnazione del premio al miglior allenatore dell’anno. A ritirare il prestigioso riconoscimento, promosso dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con la Figc, sarà il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. Appuntamento al Salone d’Onore del Coni, alle 12, dove saranno presenti anche il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini e il n.1 del Comitato olimpico, Giovanni Malagò. A consegnare il premio, sarà invece il Presidente dell’Us Acli, Damiano Lembo. Per l’edizione 2018, inoltre, il ‘Bearzot’ verrà arricchito dal premio alla memoria di Stefano Farina, l’arbitro scomparso il 23 maggio 2017: su indicazione dell’Aia, è stato assegnato a Fabio Maresca.