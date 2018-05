(ANSA) – BERGAMO, 19 MAG – “Arrivare sesti sarebbe meglio, ma non è che il settimo posto sia un problema”. Alla vigilia della partita contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini non si preoccupa particolarmente del fatto che la sua Atalanta vada in Europa League con o senza preliminari a seconda dell’esito dell’ultima giornata di campionato. “Dobbiamo vincere sperando nel colpaccio della Fiorentina col Milan – osserva l’allenatore dell’Atalanta -, ma incontriamo una squadra che a Firenze ha vinto e ha i tre punti come unico obiettivo per la salvezza matematica. Ci sono gli ingredienti perché si giochi al massimo”. Gasperini coglie l’occasione per pronunciarsi su una questione che gli sta a cuore: “Non ringrazierò mai abbastanza i tifosi per il tributo d’affetto durante la partita col Milan e in questi due anni, è qualcosa che va molto al di là dei risultati e del calcio e, per quanto mi riguarda, senza precedenti”.