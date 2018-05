(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Era irregolare sul territorio italiano il cittadino di nazionalità cingalese arrestato dai carabinieri per abusi su tre bambine a Cesano, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’uomo circa un anno fa sarebbe stato denunciato perché inottemperante a un decreto di espulsione. Il 50enne abitava in zona insieme ad alcuni connazionali e si ‘arrangiava’. Le indagini dei carabinieri della stazione di Cesano di Roma sono partite dopo l’ultimo episodio di molestie avvenuto in un bar. La piccola, riuscita a sfuggire, ha raccontato tutto ai genitori che hanno presentato la denuncia. Gli investigatori sono poi risaliti alle altre due vittime, tutte tra gli 8 e i 10 anni. A quanto si è appreso, l’uomo avrebbe approfittato di qualche attimo in cui i genitori le avevano perse di vista per molestarle.