(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Sono 26 i convocati per le amichevoli che la nazionale Under 21 giocherà venerdì 25 in Portogallo, a Estoril, e martedì 29 a Besancon con la Francia. Prima chiamata per il portiere della Ternana Alessandro Plizzari, il difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto e l’attaccante del Benevento Enrico Brignola. Sulla panchina degli azzurri torna Luigi Di Biagio, dopo aver ricoperto il ruolo di Ct della Nazionale maggiore per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Questi i convocati: portieri: Plizzari (Ternana), Scuffet (Udinese), Montipò (Novara); difensori: Adjapong (Sassuolo), Calabria (Milan), Mancini (Atalanta), Romagna (Cagliari), Capradossi (Roma), Luperto (Empoli), Bonifazi (Torino), Petretta (Basilea), Dimarco (Sion), Pezzella (Udinese); centrocampisti: Locatelli (Milan), Murgia (Lazio), Depaoli (Chievo), Valzania (Pescara), Barella (Cagliari), Pessina (Spezia); attaccanti: Verde (Verona), Orsolini (Bologna), Bonazzoli (Spal), Cutrone (Milan), Pinamonti (Inter), Parigini e Brignola (Benevento).