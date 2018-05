(ANSA) – BOLOGNA, 19 MAG – Un uomo di 60 anni, Daniele Sarli, è morto a Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio in provincia di Bologna. Un incidente avvenuto in via San Zenone alle 15.40. A quanto si apprende da una prima ricostruzione, l’agricoltore, nato a Budrio, stava facendo alcuni lavori di manutenzione a un trattore quando, per cause da accertare, avrebbero ceduto i bracci meccanici pneumatici e l’uomo è rimasto schiacciato. Sul posto, per liberarlo, i vigili del fuoco, il 118 con l’elisoccorso, mentre la dinamica è al vaglio dei carabinieri.(ANSA).