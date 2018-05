LONDRA. – Una nuova coppia, ma anche una coppia nuova nella casa reale. Harry e Meghan Markle sono da oggi marito e moglie: si sono detti sì nella più tradizionale delle cornici britanniche, il castello di Windsor, e tuttavia al culmine di una cerimonia pilotata oltre le convenzioni. In un’atmosfera meno imbalsamata del consueto, a tratti addirittura rilassata fino alla risata collettiva in chiesa, e con un tocco di vitalità afroamericana a intaccare qua e là gli schemi.

L’evento – seguito in tv da centinaia di milioni di spettatori in giro per il mondo – è rimasto come sospeso fra una celebrazione in versione moderna di quella che Simon Schama ha definito sul Financial Times “la costruzione della mistica reale” e un happening popolare fra celebrities da rotocalco e gente comune. Il figlio cadetto del principe Carlo, che tanto assomiglia a Diana, ha sposato l’attrice californiana di madre nera e padre bianco e ne ha fatto una ‘principessa’. Abbracciando però anche un pezzo del mondo di lei.

I due – 33 e 36 anni – sono da questo momento il duca e la duchessa di Sussex, secondo il titolo conferito loro dalla regina Elisabetta, presente al timone del Regno anche questa volta, a 92 anni compiuti, vestita di verde-giallo e con al fianco il 96enne Filippo. Ma il ruolo che ambiscono a svolgere, o l’immagine che vogliono darne, è quella di una coppia di duchi “moderni”, come dicono e ripetono i commentatori di corte.

Il loro giorno speciale, che qualche voce entusiasta del coro mediatico si è spinta fino a immaginare “storico”, è stato in effetti scandito momento per momento da un copione preparato con cura. Solo che il copione non era identico al passato: non certo alle nozze combinate (infelicemente) fra Carlo e Diana nel 1981; e neppure a quelle perfettamente istituzionali del 2011 fra il futuro re William, fratello maggiore di Harry e oggi suo testimone, e l’impeccabile commoner inglese Kate Middleton.

E’ stato invece un matrimonio anglo-americano, apparso ai più spontaneo, e colto come un’occasione per avvicinarsi almeno un po’ al mondo di oggi e ad un Regno Unito ormai multietnico. Così, anche se Meghan è arrivata in una Rolls-Royce Phantom d’epoca, inguainata nel sobrio quanto elegante abito bianco candido firmato da Clare Waight Keller e con in testa una tiara regale diamantata, non sono mancate le contaminazioni.

Non tanto per la presenza – appartata e dignitosissima – della madre della sposa Doria Ragland, istruttrice di yoga d’origine caraibica e unica ‘superstite’ di famiglia dopo l’imbarazzante forfait per presunti motivi di salute di papà Thomas, sostituito in veste di accompagnatore all’altare (per metà corridoio) dal principe Carlo. Quanto per le scelte fatte sul rito religioso fra le severe navate della cappella di St. George, sui ricevimenti, sugli invitati.

E per lo stile che la stessa coppia ha voluto testimoniare: punteggiato di sorrisi, di sguardi incrociati, di scambi informali di battute (“Sei meravigliosa, sono così fortunati”, ha detto lui a lei prima dello scambio degli anelli, come un qualunque sposo a una qualunque sposa), sino al classico bacio sulla scalinata.

Certo, quasi nulla degli elementi tradizionali è stato cassato, in una giornata primaverile baciata da un sole poco british e protetta da una macchina della sicurezza blindata: né la liturgia anglicana con i suoi inni sacri e le formule delle promesse matrimoniali “finché morte non vi separi” lette dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby; né la presenza dell’aristocrazia; né le uniformi, gli abiti extralusso o i cappelli eccentrici delle signore; né i paggetti e le damigelle; né la carrozza Ascot Landau per il corteo finale; né il bagno di folla fra i 100.000 fan presenti, gli urrà, le bandiere Union Jack a distesa e qualche vessillo a stelle strisce.

Ma con tutto ciò hanno trovato spazio pure i 2.640 invitati ‘del popolo’ e di un nugolo d’associazioni benefiche e una varietà di ospiti vip mai tanto melting pot in chiesa e nei due ricevimenti selezionati offerti a corte (da Idris Elba, a Serena Williams, a Oprah Winfrey). Mentre a gettare il vero sasso nello stagno è stato forse il vescovo episcopale (e anti-Trump) di Chicago, Michael Curry: invitato da Meghan assieme a un inedito coro gospel e capace di rubare la scena, non senza qualche rossore fra i contegnosi Windsor, in un sermone infiammato alla maniera delle chiese nere Usa sulla forza “rivoluzionaria” dell’amore umano e cristiano, spaziando da Martin Luther King al gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin. E con un invito finale, chissà se gradito alla monarchia, a “fare nuovo questo mondo vecchio”.

(di Alessandro Logroscino/ANSA)