(ANSA) – ROMA, 20 MAG – “Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la stabilità finanziaria della zona euro che sarà minacciata”. Lo ha detto, secondo Le Figaro, il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire, parlando del prossimo esecutivo italiano. “Tutti devono capire in Italia – ha aggiunto – che il futuro dell’Italia è in Europa e da nessun’altra parte e perché questo futuro sia in Europa ci sono delle regole da rispettare”.