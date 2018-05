(ANSA) – ROMA, 20 MAG – Giornata decisiva per il nuovo governo. Oggi è in programma l’incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere il nodo del premier, l’ultimo ostacolo alla formazione del governo giallo-verde. I nomi in campo sono quelli dei professori di area cinque stelle Giuseppe Conte e Andrea Roventini, anche se Di Maio ancora spera di convincere Salvini a dargli il via libera per Palazzo Chigi. La questione dovrà essere risolta entro domani, quando i due leader del M5s e della Lega saliranno al colle per comunicare al presidente della Repubblica le loro decisioni. Nel frattempo oggi si conclude il voto nei gazebo della Lega sul programma di governo.