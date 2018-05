(ANSA) – FIRENZE, 20 MAG – “Stamani a Campi Bisenzio (Firenze) Forza Italia si è svegliata con i manifesti elettorali strappati e il punto elettorale per il candidato sindaco Maria Serena Quercioli imbrattato di vernice”. E’ quanto denunciato, in una nota, dal coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana e deputato Stefano Mugnai. “Soliti imbecilli, la cui mamma evidentemente è sempre in stato interessante – ha proseguito Mugnai. Proprio giovedì sera, insieme ai candidati, ai parlamentari del territorio e alla vicepresidente della Camera, l’onorevole Mara Carfagna eravamo a Campi per una cena riuscitissima. Probabilmente la credibilità e l’autorevolezza di Forza Italia disturba qualche facinoroso”. “La nostra risposta? E’ collettiva. Di fronte a questa imbecillità c’è solo una risposta possibile: un sorriso grande come una casa, secchio e colla per riattaccare i manifesti, secchio e solventi per ripulire la sede e soprattutto vincere le elezioni. Ed e’ ciò che faremo. Sorridendo…”, ha concluso. Indagano i carabinieri.