(ANSA) – CARACAS, 20 MAG – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato oggi fra i primi a votare per le elezioni nelle quali è candidato, poco dopo l’apertura dei seggi, alle 6 del mattino (mezzogiorno in Italia). “Possono dire quello che vogliono di me, ma che dicano che il Venezuela è una dittatura è un’offesa al popolo”, ha detto Maduro in una breve dichiarazione, dopo aver votato. I seggi rimarranno aperti in tutto il paese fino alle 18 (mezzanotte in Italia).