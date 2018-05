(ANSA) – PAVIA, 20 MAG – Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso un uomo che faceva pipì sul portone della basilica di San Teodoro, nel cuore di Pavia, gioiello dell’architettura romanica. Don Patrizio Faggio, parroco della chiesa, stanco del continuo ripetersi di questi gesti di inciviltà, ha stampato l’immagine e l’ha esposta in bacheca preannunciando che prossimamente le foto (con il relativo filmato) verranno depositate alla Procura delle Repubblica. A darne notizia è, oggi, il quotidiano “La Provincia pavese”. Il degrado del centro storico di Pavia è un tema spesso al centro del dibattito, anche politico, in città. Spesso i comportamenti incivili si registrano anche in prossimità dei luoghi di culto: in diverse occasioni i gradini della Cattedrale e di altre chiese sono delle vere e proprie discariche, soprattutto dopo le serate della “movida”. Ma la denuncia che arriva dal parroco di San Teodoro sembra superare le proteste di altri sacerdoti cittadini.Anche perchè, dall’esposizione delle foto dell’atto “incriminato”, si passerà presto, secondo quanto ha annunciato lo stesso parroco, alla presentazione di un esposto in Procura.