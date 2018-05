(ANSA) – TREVISO, 20 MAG – Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha votato (a Motta di Livenza) nei gazebo che la Lega ha organizzato per raccogliere le idee della base sul contratto per il governo con il M5S. “Il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale alle aspettative, come diceva Adriano nelle sue memorie. Il popolo è stremato da questo percorso ad ostacoli e complicato, ma è pieno di aspettative perché le promesse e gli impegni di questo governo che sta nascendo sono importanti. I cittadini vengono sotto i gazebo per vedere dei risultati ed è fondamentale che si facciano da subito azioni concrete” ha detto. “Il tempo dei dibattiti è finito e bisogna essere consci del fatto che il popolo ci guarda e ci giudica” ha concluso.