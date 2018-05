(ANSA) – TRIESTE, 20 MAG – E’ finito con un incidente in Italia, a Trieste, l’inseguimento di un’auto da parte della polizia slovena, cominciato ieri sera oltreconfine. La vettura, con a bordo cinque persone, si è scontrata con altre auto, all’uscita della Grande viabilità. Dopo lo schianto gli agenti sloveni hanno fatto uscire le persone dal mezzo e le hanno bloccate, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine italiane. A quanto si apprende, su una di queste persone, di origine balcanica, sarebbero in corso accertamenti in merito a un eventuale favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Verifiche anche sugli altri occupanti per capire eventuali responsabilità. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’auto della polizia slovena; ferite le persone a bordo delle altre vetture. Sul posto la Polizia di Stato, la Polizia stradale, la Polizia locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari. Una volta entrati nel Paese vicino gli agenti sloveni hanno avvertito le forze dell’ordine locali come previsto da accordi internazionali.