(ANSA) – KABUL, 20 MAG – Oltre 100.000 afghani sono stati costretti quest’anno ad abbandonare le loro case a causa della crescente violenza legata al conflitto interno. Lo ha reso noto oggi il ministero per i Rifugiati a Kabul. Le sette province in cui la maggior parte delle persone sono state costrette a trasferirsi altrove per sfuggire agli scontri armati sono Kunduz, Baghlan, Faryab, Sar-e-Pul, Nangarhar, Helmand e Farah. Commentando il fenomeno Mehre Khoda Saber, capo della direzione per i Rifugiati interni del ministero, ha sottolineato che “l’insicurezza è il fattore principale dei trasferimenti forzati, dato che la gente è costretta ad andarsene per gli scontri in corso”. Il numero dei profughi interni, ha aggiunto, “equivale al due-tre per cento della popolazione afghana”. L’Afghanistan è fra i Paesi al mondo con più persone costrette ad abbandonare le loro case a causa della guerra. I profughi interni sono infatti circa un milione e i rifugiati all’estero cinque milioni.