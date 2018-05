(ANSA) – VENEZIA, 20 MAG – In Veneto solo il 2% di quanti si sono recati nei gazebo della Lega in questo fine settimana per aderire al contratto di governo con il M5s ha espresso parere negativo. Lo dice il segretario regionale Gianantonio Da Re. Nella giornata di sabato, spiega, sono state 5-6mila le persone che hanno affollato i gazebo sparsi nelle varie città, “ma oggi – rileva – sono stati sicuramente di più”.