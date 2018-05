(ANSA) – ROMA, 20 MAG – “E’ giusto che De Vrij giochi contro di noi, avrei voluto in campo anche Gagliardini e Parolo e gli altri infortunati, per giocarcela al meglio. All’Inter c’è consapevolezza di aver cominciato un percorso, ma sappiamo anche che dobbiamo ancora migliorare”. Così il d.s. dell’Inter Piero Ausilio prima dell’inizio della sfida contro la Lazio. “Per noi a inizio stagione era importante centrare la Champions – aggiunge -, se non ce la faremo dovremo complimentarci con la Lazio e riprovarci la prossima stagione. Ma in ogni caso questa è stata un’annata positiva. Abbiamo avuto dei risultati altalenanti, è normale in una stagione in cui si cambia tanto: serve tempo, ma siamo convinti di aver intrapreso il percorso migliore scegliendo Spalletti, i giocatori che sono arrivati e quelli che arriveranno. “Abbiamo le idee ben chiare: vogliamo tornare a essere protagonisti – conclude – e lo dobbiamo fare attraverso la continuità: se non ci sarà la Champions mancherà qualche milione, ma ciò non ci impedirà di migliorare”.