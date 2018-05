(ANSA) – CROTONE, 20 MAG – A Crotone sono palpabili la tristezza e la delusione per la retrocessione in serie B della squadra di calcio cittadina dopo due anni nel massimo campionato. Una delusione che risulta cocente se si considera che la squadra ha concluso la stagione con un punto in più in classifica (35) rispetto allo scorso anno. Il momento di svolta della stagione é arrivato nel dicembre scorso con le dimissioni dell’allenatore Davide Nicola, che era alla guida della squadra dal luglio del 2016. Dimissioni motivate da presunti dissidi con la dirigenza della società. L’arrivo di Walter Zenga alla guida della squadra era stato accolto positivamente dalla tifoseria, alimentando la speranza che si potesse ripetere il miracolo dello scorso anno. Non é stato così. E non lo é stato soprattutto per i passi falsi che il Crotone ha fatto in occasione degli scontri diretti con le dirette avversarie nella lotta per non retrocedere. Determinanti le sconfitte, nel ritorno, con la Spal in casa e con Chievo e Benevento fuori casa.