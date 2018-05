(ANSA) – CARACAS, 21 MAG – Il tasso di partecipazione alle elezioni presidenziali in Venezuela è stato inferiore al 30%, ha detto Victor Marquez, presidente dell’associazione di professori dell’Università centrale e portavoce del Fronte ampio, coalizione di partiti e movimenti contrari al governo di Nicolas Maduro. “L’informazione di cui disponiamo indica che siamo al di sotto del 30%, e lo diciamo per denunciare che il governo offre cifre di affluenza che non corrispondono alla realtà”, ha detto Marquez in una conferenza stampa a Caracas.