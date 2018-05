(ANSA) – CAGLIARI, 21 MAG – Festeggiata ieri sera la salvezza, ora in casa Cagliari si guarda al futuro. Mercoledì alla Sardegna Arena è in programma un’amichevole con l’Olbia (ore 20.30), e al termine il presidente rossoblù Tommaso Giulini incontrerà la stampa per fare il punto della situazione. Primo nodo, l’allenatore. La società potrebbe decidere di cambiare. Ma dovrà anche fare mea culpa sulla rosa messa a disposizione dei due mister di questa stagione, prima Rastelli e poi Lopez: molti doppioni, ma anche tanti giocatori adattati in ruoli non loro e pochi palleggiatori per dare ordine e gioco. Da giovedì tutti in vacanza. Il Cagliari si ritroverà all’inizio di luglio ad Aritzo (Nuoro) per il pre ritiro, poi dal 14 al 28 luglio preparazione a Peio, in Val di Sole, dove i rossoblù si alleneranno per il terzo anno consecutivo.