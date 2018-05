(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Il benvenuto della Oracle Arena agli Houston Rockets travolge la squadra di Mike D’Antoni e regala a Golden State la più larga vittoria nei playoff della storia della franchigia: gara-3 finisce infatti 126-85 per gli Warriors, che si portano così sul 2-1 nella serie di finale a Ovest. Il protagonista assoluto è Steph Curry, che al via della gara ha segnato solo 2 delle 13 triple fin qui tentate contro Houston: nel primo tempo la sua mira dalla distanza continua a vacillare (1/7) ma nel terzo periodo il n°30 di Golden State esplode. Segna 18 dei suoi 35 punti totali appena uscito dagli spogliatoi dopo l’intervallo, in un quarto chiuso con 7/7 al tiro e cinque triple a segno, nel solito parziale decisivo della squadra californiana (che domina la frazione 34-24 grazie a un primo parziale di 10-0 per aprire il secondo tempo e a un successivo break di 13-0).