(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Domenico Cubeda fa la voce grossa nella sua Sicilia e coglie il primo successo stagionale assoluto alla 34^ Coppa Val D’Anapo Sortino, disputata domenica scorsa in provincia di Siracusa. Un successo pieno, con record e costruito fin dalle prove libere al volante dell’Osella Fa30 Zytek preparata da Paco74 e da Armaroli con la quale il driver catanese della Cubeda Corse ha inaugurato al meglio la propria rincorsa al Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Sud e al Campionato Siciliano. Il crono totale che gli è valso la vittoria è stato di 7’40″90, frutto del nuovo record del tracciato siracusano colto in gara 1 (3’15″99) e del miglior riscontro sul bagnato di gara 2 (4’24″91). Archiviata la prova di Sortino, sul prototipo monoposto da 3000cc di gruppo E2SS Cubeda ritorna subito in gara nel Campionato Italiano (CIVM) il prossimo weekend alla 49^ Verzegnis Sella Chianzutan, secondo round del tricolore in programma sabato 26 e domenica 27 maggio sui 5640 metri del tecnico tracciato friulano.