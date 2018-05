(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “L’identikit del prof. Conte lo conosco perché è un accademico noto, con un curriculum significativo dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista politico è più difficile farsi un’idea perché non ha avuto esperienza politica né diretta né indiretta: qui si tratterebbe di un passaggio dall’università alle istituzioni repentino”. Lo afferma Andrea Orlando (Pd) a Corriere Tv. “Più che dal professor Conte – sottolinea il ministro della Giustizia – la preoccupazione deriva dalla lettura del contratto, perché sogna una serie di obiettivi demagogici con una serie di istanze oscurantiste. E questo secondo me deve essere la vera ragione della è preoccupazione, anche perché una serie di cose che indicano come obiettivo e economico e sociale non saranno realizzabili, anche se mettessero in atto uno scontro con l’Europa”.