(ANSA) – PARMA, 21 MAG – Un operaio di 37 anni è rimasto ferito in modo grave questa mattina per un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento militare di ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto (Parma). Secondo i primi riscontri, l’uomo sarebbe stato investito dall’esplosione di un ordigno bellico che stava trattando. La struttura è infatti sede di un impianto di distruzione di esplosivi e residuati bellici. Sul luogo dell’incidente, oltre ai medici del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. L’operaio è ora in osservazione nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Nell’incidente avrebbe riportato diverse ferite fra cui una grave lesione a un arto. La prognosi è riservata. (ANSA).