(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “Per chi avrei votato fossi stato al posto della giuria? Per Inzaghi, al di la dell’aspetto tecnico credo sia stato anche bravo nella gestione del gruppo. Ha fatto un grandissimo lavoro”. Così l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, in occasione della cerimonia di consegna del premio Bearzot 2018 al Coni. “Così come Gasperini – ha aggiunto Di Francesco dopo aver ricevuto il premio – che con l’Atalanta ha fatto un grande cammino in Europa, che somiglia a noi per filosofia europea, per non essere attendisti e fare le partite”. Facendo un confronto tra i due allenatori che lo hanno preceduto in classifica, ma anche nella vittoria del Premio promosso dall’Us Acli, Di Francesco riconosce: “Allegri ha fatto qualcosa di straordinario e meritava anche la semifinale di Champions – le sue parole – Io mi avvicino un po’ più a Sarri per come metto le squadre in campo, nella gestione del gruppo mi avvicino più ad Allegri. Sono due grandissimi allenatori con qualità differenti”.