(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “Non lo so, leggo che ci sono giornali che suggeriscono questa evoluzione, la trovo nel novero delle possibilità, ma la considero sbagliata perché temo che rischi di accentuare la saldatura tra populisti e destra. E poi l’Italia non è la Francia, quindi, sinceramente la trovo velleitaria”. Così Andrea Orlando risponde, a Corriere tv, a chi gli chiede se ritenga che il piano di Renzi sia quello di andare verso il partito unico con FI. “Credo – aggiunge – che anche nell’ala renziana ci siano perplessità rispetto a questa linea, ma anche spinte in questa direzione: sarà interessante capire come si scioglie questo nodo, ma è un dibattito assolutamente legittimo”.