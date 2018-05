(ANSA) – MOSCA, 21 MAG – Il Cremlino vede il mancato rinnovo del visto da parte della Gran Bretagna per Roman Abramovich come un atteggiamento ostile nei confronti dell’impresa russa. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento Peskov ha detto: “Non posso dire nulla se non che il nostro sistema d’impresa ha affrontato varie manifestazioni di trattamento ingiusto e ostile”. Lo riporta la Tass. (ANSA).